ZoomLion Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Zoomlion Heavy Industry Science And hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 25,27 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt nur um 1,44 Prozent gestiegen, was eine deutliche Outperformance von +23,84 Prozent für Zoomlion Heavy Industry Science And bedeutet. Auch im Industriesektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 1,36 Prozent im letzten Jahr um 23,91 Prozent über dem Durchschnittswert gelegen. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistungen wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Zoomlion Heavy Industry Science And derzeit eine Rendite von 4,83 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Mit einer Differenz von 3,35 Prozentpunkten erhält das Unternehmen somit ein "Gut" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 6,5 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,6 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,54 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 6,45 CNH auf, was bedeutet, dass die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Neutral" für die technische Analyse.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Zoomlion Heavy Industry Science And gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.