ZoomLion Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Zoomlion Heavy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Zoomlion Heavy Industry Science And liegt bei 57,89, was einer Einstufung als „Neutral“ entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 38,79 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin.

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Zoomlion Heavy Industry Science And weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,83 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Für Zoomlion Heavy Industry Science And beträgt das aktuelle KGV 18, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als neutral eingestuft wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen und somit auch neue Einschätzungen für Aktien generieren. In Bezug auf die Diskussionsintensität haben wir bei Zoomlion Heavy Industry Science And eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.