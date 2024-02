ZoomLion Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zoomlion Heavy":

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz von Zoomlion Heavy Industry Science And in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt eine positive Entwicklung, da der Schlusskurs der Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale, da er auf 28,24 bzw. 24 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Zoomlion Heavy Industry Science And in den genannten Kategorien als "Gut" eingestuft.