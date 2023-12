Zoo Digital Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Zoo Digital: Aktie erhält gemischte Bewertungen

Derzeit weist Zoo Digital eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 13.11% liegt. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung, da sie niedriger bewertet wird als vergleichbare Werte aus der "Software"-Branche.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Zoo Digital in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Zoo Digital unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zoo Digital eher neutral diskutiert, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Zoo Digital derzeit 8,51, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.