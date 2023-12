Zoo Digital Aktie: In Lauerstellung

In den letzten vier Wochen konnte bei Zoo Digital keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war größtenteils neutral, mit nur zwei Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger äußerten sich an vier Tagen neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Daher bewerten wir die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Die Dividende von Zoo Digital beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,15 % in der Softwarebranche. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Ausschüttung um 13,15 Prozentpunkte und daher zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -44,03 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ein anderes Rating, da der aktuelle Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt. Somit erhält Zoo Digital in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.