Zoo Digital Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse von Zoo Digital zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 91,54 GBP, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 59,5 GBP liegt, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 59,81 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit einen neutralen Trend anzeigt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Zoo Digital im Vergleich zur Branche Software eine Rendite von 0 % aus, was 13,12 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt, was als schlecht eingestuft wird.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoo Digital einen Wert von 8,51, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 107,08. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Zoo Digital-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.