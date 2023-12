Zoo Digital Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Zoo Digital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,22 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Zoo Digital damit 54,35 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,87 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -12,97 Prozent, und Zoo Digital liegt aktuell 53,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zoo Digital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 102,37 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 56,5 GBP weicht somit um -44,81 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf der Grundlage der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 52,88 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+6,85 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zoo Digital-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoo Digital 8. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 105. Damit ist Zoo Digital aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Zoo Digital werden ebenfalls beobachtet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also für Zoo Digital in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".