Zonte Metals Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten nun Zonte Metals anhand des RSI der letzten 7 Tage sowie des RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Zonte Metals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 25, was bedeutet, dass Zonte Metals hier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Zonte Metals in letzter Zeit überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Bewertung der Aktie auf Basis des langfristigen Stimmungsbildes ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da die Beitragshäufigkeit und die Stimmungsänderung auf mittlerem Niveau liegen.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Zonte Metals bei 0,08 CAD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein "Gut"-Signal erzeugt, da er derzeit bei 0,06 CAD liegt.

Insgesamt erhält die Zonte Metals-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.