Zonte Metals Aktie: Die Bären zittern!

Sentiment und Buzz: Die Bewertung einer Aktie kann durch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet unterstützt werden. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Zonte Metals zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zonte Metals wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zonte Metals weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Zonte Metals-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,08 CAD weicht um -12,5 Prozent vom aktuellen Kurs (0,07 CAD) ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 0,06 CAD, was einer Abweichung von +16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Zonte Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den Kommentaren und Wortmeldungen der vergangenen Tage wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.