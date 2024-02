Zoned Properties Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Zoned Properties-Aktie, so ergibt sich ein Wert von 46. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,23 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Zoned Properties.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zoned Properties aktuell bei 0,57 USD liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 0,458 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -19,65 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,45 USD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Zoned Properties in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Zoned Properties-Aktie in einem mittleren Bereich liegen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Zoned Properties in allen analysierten Bereichen eine Einschätzung als "Neutral".