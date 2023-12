Zonbong Landscape Environmental Ltd Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Zonqing Environmental-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 18,17 HKD gehabt. Der aktuelle Kurs liegt bei 23,35 HKD, was einer Abweichung von +28,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 24,1 HKD liegt, sorgt für eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse, dass die Zonqing Environmental-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (58,62 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (47,77 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat sich gezeigt, dass die Diskussionintensität langfristig mittel ist und die Stimmungsänderung gering bleibt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen vorwiegend neutral bewertet. Die Diskussionen und Kommentare in diesem Zeitraum ergaben überwiegend neutrale Themen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Zonqing Environmental-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung erhält.

