Zomedica-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Zomedica war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Zomedica derzeit auf 0,18 USD geschätzt, während der tatsächliche Kurs bei 0,139 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,78 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,16 USD, was einer Abweichung von -13,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zomedica einen Wert von 19 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Arzneimittel" liegt das KGV von Zomedica deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 81 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Zomedica zeigt sich aktuell ein RSI-Wert von 34,62, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder Überkauf noch -verkauf vorliegt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ebenfalls eine Einstufung von "Neutral".

