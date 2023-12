Zomedica Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Zomedica wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Zomedica insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zomedica liegt der RSI7 aktuell bei 21,15 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,44, was bedeutet, dass Zomedica weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Zomedica die Einstufung: "Neutral".

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zomedica von 0,193 USD mit +1,58 Prozent Entfernung vom GD200 (0,19 USD) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 0,17 USD, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +13,53 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Zomedica-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.