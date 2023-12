Zoje Investment Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Zoje Investment-RSI weist eine Ausprägung von 3,37 auf, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 10,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Die Stimmung der Anleger kann sich auch auf den Aktienkurs auswirken. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde über Zoje Investment überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien über Zoje Investment diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) von Zoje Investment einen Kurs von 1,22 CNH. Der Aktienkurs selbst schloss bei 2,66 CNH, was einem Abstand von +118,03 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,43 CNH, was einer Differenz von +86,01 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoje Investment bei 40,54, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Zoje Investment kaufen, halten oder verkaufen?

