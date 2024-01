Zoje Investment Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissin Foods":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Zoje Investment liegt bei 3,37, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 10,5 ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt kann die Bewertung hier als "Gut" bezeichnet werden.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Zoje Investment beträgt das aktuelle KGV 40, während vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Zoje Investment aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zoje Investment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,22 CNH. Der letzte Schlusskurs (2,66 CNH) weicht somit um +118,03 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,43 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+86,01 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Zoje Investment-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Zoje Investment bei 0 %, was 1,5 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt der Maschinenbranche. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".