Zoetis Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Zoetis beträgt aktuell 33,95 und liegt 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel, der bei 103 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Zoetis-Aktie bei 174,94 USD. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 200,09 USD, was einer Abweichung von +14,38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 173,53 USD liegt der letzte Schlusskurs um +15,31 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zoetis-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 0) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 21,3) weisen auf eine überverkaufte Situation hin. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die Analysten bewerten die Zoetis-Aktie derzeit ebenfalls positiv, mit 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 242,33 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 21,11 Prozent bedeutet und somit eine weitere "Gut"-Empfehlung für die Aktie darstellt.

Zusammenfassend erhält Zoetis insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.