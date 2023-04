Zoetis Aktie - Das Unternehmen auf dem Vormarsch in der Tiergesundheitsbranche

Die Zoetis-Aktie ist derzeit ein heiß diskutiertes Thema in der Finanzwelt. Ein wichtiger Faktor für Investoren ist die Dividendenrendite und hier schneidet Zoetis im Vergleich zur \”Drug Manufacturers-Specialty & Generic\”-Branche schlecht ab. Mit einer Dividendenrendite von nur 0,89 % liegt Zoetis deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,91 %. Doch sollten Anleger allein auf Basis der Dividendenzahlungen eine Entscheidung treffen? Das Unternehmen hat in den letzten Jahren bewiesen, dass es seine Gewinne steigern kann und somit das Potenzial für weitere Kapitalanlagen besitzt.

Dennoch sollte man bei einer Aktieninvestition nicht nur die aktuelle Lage betrachten sondern auch Zukunftsaussichten bedenken. Zoetis investiert momentan verstärkt in Forschung und Entwicklung sowie in neue Technologien, um sein Angebot zu...