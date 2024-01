Zoetis Aktie: So kann man sich irren!

Die Zoetis-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 177 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 194,85 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +10,08 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 180,12 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,18 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Aktienkurs von Zoetis hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um 8,81 Prozent gestiegen sind, eine Outperformance von +26,18 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 16,86 Prozent im letzten Jahr verzeichnete, liegt Zoetis mit einer Überperformance von 18,12 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen rund um Zoetis in sozialen Medien eher unterdurchschnittlich aktiv sind, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln sich auch in den Meinungen und Kommentaren wider, die in den vergangenen Wochen überwiegend negativ ausfielen. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum wurden auch drei Handelssignale ermittelt, wovon eines "Gut" und zwei "Schlecht" sind. Somit wird die Aktie von Zoetis insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion kommt somit zu dem Schluss, dass die Aktie von Zoetis bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.