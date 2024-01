Zoetis Aktie: Jetzt knallt es!

Die Aktienanalysten haben ihre Einschätzung für Zoetis abgegeben und insgesamt eine positive Bewertung abgegeben. Von den letzten 12 Empfehlungen waren 4 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten geben ein positives Bild ab, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 239,25 USD, was einem potenziellen Anstieg von 22,79 Prozent entspricht.

Die Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeichnen jedoch ein anderes Bild. In den letzten Wochen dominierten negative Meinungen und Themen die Kommentare, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden auch drei Handelssignale identifiziert, von denen eines positiv und zwei negativ waren.

In fundamentalen Aspekten scheint Zoetis im Vergleich zur Branche unterbewertet zu sein, mit einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,44 im Vergleich zum Branchen-KGV von 104,49, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Jedoch schüttet Zoetis im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Dividende aus, was zu einer negativen Bewertung führt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0,85 %, was 1,63 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Analysten und Anlegermeinungen eine gemischte Bewertung für Zoetis, wobei die fundamentalen Aspekte positiver bewertet werden, während die Anlegerstimmung und die Dividendenrendite eher negativ ausfallen.