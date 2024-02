Zoetis Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Aktienkurs von Zoetis hat im letzten Jahr eine Rendite von 34,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Überperformance von 41,52 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Arzneimittel" beträgt -11,42 Prozent, und Zoetis liegt aktuell 46,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen gab es hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 0 negative und 5 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 62,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 59,25, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zoetis bei 179,97 USD liegt, wohingegen der aktuelle Kurs bei 184,08 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,28 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 192,27 USD, wodurch die Aktie mit -4,26 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.