Zoetis Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse der Zoetis-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 176,25 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 197,16 USD liegt, was einer Abweichung von +11,86 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (177,37 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 11,16 Prozent eine Abweichung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zoetis-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, und somit zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Zoetis niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Arzneimitteln, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt auf langfristiger Basis eine "Gut"-Titel-Einstufung, da von insgesamt 18 Analysten 4 die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewerteten. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie von 2 Analysten als "Gut", von 0 als "Neutral" und von 0 als "Schlecht" eingestuft. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 239,25 USD, was einer Erwartung von 21,35 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.