Ziyuanyuan Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den letzten beiden Wochen wurde Ziyuanyuan von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) wird Ziyuanyuan als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 37,99, was einem Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,57 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Einschätzung genutzt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 26,47 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 40,34, was bedeutet, dass Ziyuanyuan hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Ziyuanyuan-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ziyuanyuan verläuft aktuell bei 1,49 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 1,85 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +24,16 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1,57 HKD, was einer Differenz von +17,83 Prozent entspricht. Auf Basis dieser technischen Analyse erhält die Aktie somit die Gesamtbewertung "Gut".