Ziyuanyuan Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Anleger: Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Ziyuanyuan diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Ziyuanyuan liegt bei 2,61 HKD und ist damit um +65,19 Prozent vom GD200 (1,58 HKD) entfernt. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein positives Signal. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, beträgt 1,69 HKD. Dies zeigt einen Kursabstand von +54,44 Prozent und wird daher ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Ziyuanyuan als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ziyuanyuan liegt bei 59, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (KGV von 25,77) über dem Durchschnitt liegt (ca. 130 Prozent). Aus fundamentalen Kriterien ist Ziyuanyuan daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Relative Strength Index: Dieser Index betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von Ziyuanyuan beträgt 8,75, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" eingestuft.