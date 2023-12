Ziyuanyuan Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Ziyuanyuan liegt bei 48,98, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erstreckt sich über einen Berechnungszeitraum von 25 Tagen, und der RSI für die Ziyuanyuan liegt bei 67, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, die ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Ziyuanyuan derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,49 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,37 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,05 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,62 HKD, was einer Abweichung von -15,43 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Ziyuanyuan daher das Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ziyuanyuan neutral diskutiert, und es gab weder besonders positive noch negative Themen in den vergangenen ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, und auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält sie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend betrachtet ist die Dividende von Ziyuanyuan bei 1,64 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,72 %) niedriger zu bewerten, da die Differenz 4,08 Prozentpunkte beträgt. Daher wird derzeit die Einstufung "Schlecht" abgeleitet.