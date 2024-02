Ziyuanyuan Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ziyuanyuan heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 10,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Ziyuanyuan überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich weniger starke Schwankungen. Auf dieser Basis ist Ziyuanyuan weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Ziyuanyuan-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Ziyuanyuan in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Ziyuanyuan mit 59,35 deutlich höher liegt als der Branchendurchschnitt von 25,78. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ziyuanyuan mit 1,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,93 Prozent, was zu einer Differenz von -4,37 Prozent führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.