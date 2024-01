Zivo Bioscience, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Shoprite Holdings":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Zivo Bioscience zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität änderte sich stark und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Zivo Bioscience bei 0 Prozent, was 3,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus dieser Perspektive ist die Aktie ein unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 10,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Zivo Bioscience-Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt einen überverkauften Zustand (Wert: 22,65), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Anhand der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zivo Bioscience-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,3 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,82 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zivo Bioscience eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

