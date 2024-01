Zivo Bioscience Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Zivo Bioscience aufgegriffen. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividende ist zu beachten, dass Zivo Bioscience im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (3,12 %) keine Dividende ausschüttet, was 3,12 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht" bezüglich der Ausschüttung.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar drehen. Bei Zivo Bioscience wurde langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Zivo Bioscience-Aktie mit -60,06 Prozent Entfernung vom GD200 (10,04 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 1,59 USD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +152,2 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Zivo Bioscience-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.