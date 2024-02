Zip Co Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Zip-Aktie liegt der RSI bei 17,86, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 29, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zip-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,47 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,935 AUD weicht somit um +98,94 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,69 AUD) weist mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +35,51 Prozent auf und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Zip-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der Kategorie der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Zip in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ein eher schlechtes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Die Aktivität in den Diskussionen war unterdurchschnittlich und es ließ sich eine negative Änderung der Stimmung identifizieren, wodurch sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.

Insgesamt erhält die Zip-Aktie daher gemäß der verschiedenen Bewertungsfaktoren eine eher negative Einschätzung.