Zip Co Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Zip-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet wurde. Dieser lag bei 0,45 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,87 AUD lag, was einer Differenz von +93,33 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,63 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+38,1 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Zip-Aktie auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zip liegt bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 28 an, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Zip-Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Aktie in letzter Zeit nur wenig Aktivität gezeigt hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Zip-Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde ebenfalls analysiert und ergab eine neutrale Bewertung in den vergangenen zwei Wochen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.