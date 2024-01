Zip Co Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Zip-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 47,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs um 51,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zip-Aktie beträgt 43,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung zur Anleger-Stimmung.