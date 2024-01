Zip Co Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt eine Aktie als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert der Zip-Aktie liegt bei 79,17, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 39,85 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Dieser wird durch die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. In Bezug auf die Zip-Aktie zeigen die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zip weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Zip bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,43 AUD für die Zip-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,55 AUD, was einer positiven Abweichung von 27,91 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit 0,47 AUD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Zip-Aktie also charttechnisch mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Zip-Aktie veröffentlicht, jedoch gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Zip-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.