Zip Co Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Zip in den sozialen Medien. Die Diskussionen zeigten weder eine übermäßig positive noch negative Tendenz, weshalb die Redaktion die Aktie neutral bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann aufzeigen, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Zip in etwa normaler Frequenz diskutiert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator herangezogen, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tages-Durchschnitt der Zip-Aktie liegt aktuell bei 0,43 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,525 AUD (+22,09 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,45 AUD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,67 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Zip daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zip-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage Basis liegt der RSI jedoch im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung nach RSI erhält.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Dies spiegelte sich in den Diskussionen wider, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die letzten ein bis zwei Tage waren ebenfalls von positiven Themen geprägt, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine gute Einschätzung der Zip-Aktie.