Zip Co Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Zip-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,46 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,85 AUD liegt, was einer Abweichung von +84,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,65 AUD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+30,77 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Zip-Aktie also mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Zip in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zip-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Betrachtet man den RSI der letzten 25 Handelstage, ergibt sich jedoch ein Wert von 27,15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Zip damit ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Anleger-Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergibt, dass die Anleger-Stimmung überwiegend positiv ist, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Zip-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, des Buzz, des RSI und der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.