ZipRecruiter Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Ziprecruiter. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 27,96 Punkte, was darauf hindeutet, dass Ziprecruiter momentan überverkauft ist und die Aktie entsprechend als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 27,27, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Ziprecruiter in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann Ziprecruiter über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Wert führt. Daher ergibt sich in der Gesamtbewertung die Einstufung "Gut" für Ziprecruiter in diesem Punkt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Ziprecruiter mittlerweile auf 15,09 USD, während der aktuelle Kurs bei 14,29 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -5,3 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 12,16 USD, was zu einem Abstand von +17,52 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral" für Ziprecruiter.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen durch private Nutzer. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Ergebnis, dass vor allem neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für Ziprecruiter.