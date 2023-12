ZipRecruiter Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Ziprecruiter betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 11,8 Punkten, was darauf hinweist, dass Ziprecruiter derzeit überverkauft ist und somit mit "Gut" bewertet wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,29, dass die Aktie überverkauft ist und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Ziprecruiter in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Ziprecruiter werden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Anzahl der Diskussionen im Netz weist auf eine mittlere Intensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung erhält Ziprecruiter in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Ziprecruiter-Aktie eine "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst einen Abstand von -4,76 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage jedoch ein Niveau von +19,87 Prozent, was ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich damit auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse ergibt somit gemischte Signale für die Ziprecruiter-Aktie, wobei der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis auf "Gut" hinweist, während das Sentiment und die technische Analyse auf eine "Neutral"-Bewertung hindeuten. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Analyse keine Anlageempfehlung darstellt, sondern lediglich Informationen über die aktuelle Situation der Ziprecruiter-Aktie liefert.