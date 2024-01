ZipRecruiter Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ziprecruiter ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ziprecruiter-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49,64, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,31, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ziprecruiter von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Ebenso wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sich die Ziprecruiter-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 15,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14,21 USD liegt, was eine Abweichung von -5,33 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 12,89 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Wert mit einer Abweichung von +10,24 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Ziprecruiter langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher das Gesamtergebnis "Schlecht".