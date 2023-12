ZipRecruiter Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Einschätzung von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Nach einer Untersuchung von Ziprecruiter auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare größtenteils negativ waren und die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert haben. Basierend auf diesen Erkenntnissen erhält die Aktie von Ziprecruiter die Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

Ein weiterer weicher Faktor ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Hierbei hat die Aktie von Ziprecruiter in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für Ziprecruiter führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ziprecruiter-Aktie liegt bei 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI für Ziprecruiter.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ziprecruiter-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,04 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,9 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Ziprecruiter-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI und eine gemischte Bewertung basierend auf der technischen Analyse.