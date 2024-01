Ziopharm Oncology Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Für die Alaunos Therapeutics-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 33 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (46,15) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Alaunos Therapeutics beträgt derzeit 0 Prozent und liegt somit unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Aktie bei 0,32 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,07 USD liegt, was einer Abweichung von -78,13 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,07 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche zeigt sich, dass Alaunos Therapeutics mit einer Rendite von -68,5 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance deutlich schlechter abschneidet. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 25,28 Prozent kommt, liegt Alaunos Therapeutics mit 93,77 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie im vergangenen Jahr.