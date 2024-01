Ziopharm Oncology Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Alaunos Therapeutics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,5 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Alaunos Therapeutics damit um 93,43 Prozent unter dem Durchschnitt von 24,93 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Biotechnologie" beträgt 20,11 Prozent, und Alaunos Therapeutics liegt aktuell um 88,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Alaunos Therapeutics derzeit bei 0,31 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,15 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -51,61 Prozent zum GD200, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,07 USD, was einer Distanz von +114,29 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen zu Alaunos Therapeutics in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Alaunos Therapeutics eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2,Die Aktie wird daher als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.