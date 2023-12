Zions Bancorporation Pg ADR Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Die Bewertung der Zions Na-Aktie durch Analysten ergibt eine neutrale Einschätzung. Von insgesamt 14 Bewertungen liegen 5 im Bereich "Gut", 8 im Bereich "Neutral" und 1 im Bereich "Schlecht". Es gab keine aktuellen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 38,93 USD, was eine potenzielle Performance von -11,38 Prozent darstellt, da derzeit 43,93 USD gezahlt werden. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 32,56 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 43,93 USD, was einer Differenz von +34,92 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien beobachtet werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird Zions Na im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,1 im Vergleich zum Branchen-KGV von 16,07. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.