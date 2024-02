Zions Bancorporation Pg ADR Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Zions Na liegt bei 39,66, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Zions Na-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten ergaben sich 5 positive, 8 neutrale und 1 negative Einschätzungen von Analysten für Zions Na, was im Durchschnitt zu einem neutralen Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38,93 USD, was einen möglichen Rückgang um -4,21 Prozent vom letzten Schlusskurs (40,64 USD) bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Buzz um die Aktie von Zions Na wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Zions Na in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,54 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,54 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Zions Na um 18,78 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt schlechten Rating in dieser Kategorie führt.