Zions Bancorporation Pg ADR Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Zions Na-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,83 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,87 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zions Na-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,03 USD, während der letzte Schlusskurs bei 39,6 USD liegt, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Zions Na-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Zions Na diskutiert, wobei die Diskussion an sieben Tagen positiv und an fünf Tagen negativ verlief. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch vor allem negative Themen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie heute neutral eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zions Na liegt bei 53,43, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 53 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Zions Na-Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, was darauf hindeutet, dass Anleger und Analysten sich uneinig sind.