Zions Bancorporation Pg ADR Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktie von Zions Na wird derzeit von unseren Analysten kritisch bewertet, insbesondere hinsichtlich der Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit -134,71 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Aufgrund dieser negativen Differenz erhält Zions Na eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich hingegen ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 39,03 USD liegt 10,94 Prozent über dem GD200 (35,18 USD), was positiv zu bewerten ist. Allerdings liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 42,13 USD, was einem Abstand von -7,36 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Zions Na-Aktie als "Neutral" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) positiv auf. Mit einem Wert von 9,98 ist Zions Na im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" deutlich günstiger bewertet und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 32,93, was einen Abstand von 70 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund stufen die Analysten den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Signale. In den letzten zwei Wochen wurde über Zions Na vorwiegend positiv diskutiert, mit acht Tagen, an denen positive Themen überwogen, und nur sechs Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild bei Zions Na, wobei die fundamentale Analyse und das Anleger-Sentiment positiv ausfallen, während die Dividendenpolitik und die technische Analyse zu einer kritischeren Bewertung führen.