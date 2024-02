Zions Bancorporation Pa ADR Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Die technische Analyse der Zions Na-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 35,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 39,6 USD weicht somit um +13,05 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man dagegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 42,11 USD liegt, so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,96 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Zions Na-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Zions Na zeigen in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Zions Na in diesem Bereich daher ebenfalls ein "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Zions Na derzeit eine Dividendenrendite von 3,83 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,87 %. Mit einer Differenz von 135,03 Prozentpunkten ergibt sich auch hier eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zions Na liegt bei 53,43, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Zions Na-Aktie basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Dividende.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Zions Bancorporation Pa ADR-Analyse vom 23.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Zions Bancorporation Pa ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Zions Bancorporation Pa ADR-Analyse.

Zions Bancorporation Pa ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...