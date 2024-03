Zions Bancorporation Pa ADR Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Derzeit schüttet die Zions Na niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Mit einer Dividendenrendite von 3,83 % im Vergleich zu 138,57 % beträgt der Unterschied 134,73 Prozentpunkte. Deshalb wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Zions Na eingestellt waren. Es gab acht positive und fünf negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Zions Na daher als "Gut" eingestuft. Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Zions Na liegt bei 23,33 Punkten, was auf einen überverkauften Zustand hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Zions Na daher ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zions Na mit 8,69 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Handelsbanken-Branche (KGV von 34,06). Dies ergibt eine Unterbewertung von 74 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.