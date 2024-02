Zions Bancorporation Pa ADR Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Analyse betrachtet die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Zions Na wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI steht derzeit bei 53,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zions Na weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen waren die Diskussionen über Zions Na besonders positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zions Na beträgt derzeit 3, was einer negativen Differenz von -134,71 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Zions Na im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,54 Prozent erzielt, was 19,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -2,74 Prozent, und Zions Na liegt aktuell 12,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.