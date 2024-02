Zions Bancorporation NA Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Dividendenpolitik von Zions Na wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei -134,71 Prozent zum Branchendurchschnitt liegt. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. In den letzten zwei Wochen wurde über Zions Na überwiegend positiv in sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Zions Na im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,54 Prozent erzielt, was 19,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,74 Prozent, und Zions Na liegt 12,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.