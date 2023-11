Zions Bancorporation NA Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Der Aktienkurs von Zions Na hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor eine Unterperformance von 39,87 Prozent darstellt. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt von 2,17 Prozent. Im Bereich der Handelsbanken beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,11 Prozent, wobei Zions Na aktuell 31,59 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Zions Na beträgt 4,9 Prozent, was 1,78 Prozent über dem Mittelwert von 3,11 liegt. Aufgrund dieser positiven Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zions Na liegt bei 60,47, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Aktie von Zions Na. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung des Unternehmens. Zudem wurden in diesem Zeitraum acht Handelssignale ermittelt, wovon 0 als positiv und 8 als negativ eingestuft wurden. Dies führt schließlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie.

Zusammengefasst ist die Aktie von Zions Na bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.