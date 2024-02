Zions Bancorporation NA Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Zions Na wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was das langfristige Stimmungsbild weiter verschlechtert.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zions Na mit 3,83 % unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was zu einem geringeren Ertrag von 135,17 Prozentpunkten führt. Aufgrund der niedrigeren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Zions Na-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 21 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder über- noch unterverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Zions Na nach dem RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Zions Na im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,54 % erzielt, was 151553,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Handelsbanken beträgt -0,71 %, und Zions Na liegt aktuell 14,83 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.