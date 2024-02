Zions Bancorporation NA Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Die Zions Na-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Neutral". Von insgesamt 14 Bewertungen liegen 5 für "Gut", 8 für "Neutral" und 1 für "Schlecht" vor. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das Kursziel der Analysten liegt bei 38,93 USD, was eine zukünftige Performance von -1,7 Prozent bedeuten würde, da derzeit 39,6 USD gezahlt werden. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Zions Na-Aktie mit -15,54 Prozent 19 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzsektor-Aktien liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,35 Prozent verzeichnete, schneidet Zions Na mit 13,19 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Automatische Analysen ergaben jedoch, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zions Na liegt bei 53,43, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation mit einem Wert von 53. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".